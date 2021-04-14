С началом усиления карантинных ограничений в Киеве, все больше участников боевых действий начали сталкиваться с отказом частных перевозчиков в бесплатном проезде. Однако скандалы из-за наглого поведения водителей по отношению к ветеранам случаются не очень часто.

Один из случаев отказа участнику российско-украинской войны случился 13 апреля в маршрутке №550, которая ездит с улицы Кадетский Гай до улицы Милославская. Ветеран зашел в салон транспортного средства, однако услышал, что ему придется выйти из микроавтобуса или заплатить за проезд.

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По словам водителя, мужчину, который защищал его на востоке, безвозмездно перевозить он не будет из-за позиции руководства.

Касается всех льготников

Когда ветеран зашел в салон и показал удостоверение УБД, водитель отказался ехать и заглушил машину. Другие пассажиры начали возмущаться не действиями водителя, а ветерана, который по закону имеет право льготного проезда.

Водитель аргументировал свою позицию тем, что по правилам карантина ему запрещено перевозить больше пассажиров, чем есть сидячих мест в транспортном средстве. При этом фактически все пассажиры и сам шофер находились в салоне с маской на подбородке.

Кроме того, водитель прямо на рабочем месте курил IQOS.

Другие работники частных фирм-перевозчиков, отмечают, что владельцы запретили им перевозки вообще всех льготников. Мол, из-за потери дохода можно нарушать нормы закона, которые предоставляют людям возможность бесплатного проезда во всех видах общественного транспорта.

Водитель 550 маршрутки в Киеве отказался перевозить ветерана войны на Донбассе / Фото LOS SOLOMAS

После недолгого конфликта и возмущения со стороны практически всех пассажиров мужчина вышел. А водитель маршрутки с номером KA5783BB поехал дальше.

Печально не это, печально то, что в состоянии войны жители ведут себя так. Заявление на 1551, КГГА – отправлена,

– отметили активисты в сообществе LOS SOLOMAS.

Смотрите видео скандала в маршрутке Киева из-за отказа перевозить ветерана войны: