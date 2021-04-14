Запрет владельцев: в Киеве маршрутчик со скандалом отказал ветерану в проезде – видео
С началом усиления карантинных ограничений в Киеве, все больше участников боевых действий начали сталкиваться с отказом частных перевозчиков в бесплатном проезде. Однако скандалы из-за наглого поведения водителей по отношению к ветеранам случаются не очень часто.
Источник:LOS SOLOMAS . КИЕВ
Один из случаев отказа участнику российско-украинской войны случился 13 апреля в маршрутке №550, которая ездит с улицы Кадетский Гай до улицы Милославская. Ветеран зашел в салон транспортного средства, однако услышал, что ему придется выйти из микроавтобуса или заплатить за проезд.
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По словам водителя, мужчину, который защищал его на востоке, безвозмездно перевозить он не будет из-за позиции руководства.
Касается всех льготников
- Когда ветеран зашел в салон и показал удостоверение УБД, водитель отказался ехать и заглушил машину. Другие пассажиры начали возмущаться не действиями водителя, а ветерана, который по закону имеет право льготного проезда.
- Водитель аргументировал свою позицию тем, что по правилам карантина ему запрещено перевозить больше пассажиров, чем есть сидячих мест в транспортном средстве. При этом фактически все пассажиры и сам шофер находились в салоне с маской на подбородке.
- Кроме того, водитель прямо на рабочем месте курил IQOS.
- Другие работники частных фирм-перевозчиков, отмечают, что владельцы запретили им перевозки вообще всех льготников. Мол, из-за потери дохода можно нарушать нормы закона, которые предоставляют людям возможность бесплатного проезда во всех видах общественного транспорта.
Водитель 550 маршрутки в Киеве отказался перевозить ветерана войны на Донбассе / Фото LOS SOLOMAS
После недолгого конфликта и возмущения со стороны практически всех пассажиров мужчина вышел. А водитель маршрутки с номером KA5783BB поехал дальше.
Печально не это, печально то, что в состоянии войны жители ведут себя так. Заявление на 1551, КГГА – отправлена,
– отметили активисты в сообществе LOS SOLOMAS.
Смотрите видео скандала в маршрутке Киева из-за отказа перевозить ветерана войны:
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