На Виноградаре в Киеве маршрутчик зажал ребенка дверью, за это ему разбили лобовое: видео

Очередной конфликт между водителем маршрутного такси и пассажирами произошел в Киеве на проспекте Правды. Водитель частного транспортного средства не только зажал ребенка дверью, но и хамил потерпевшей стороне.

Как отметили свидетели инцидента, водитель 102 маршрутки спешил ехать за пассажирами на следующую остановку, поэтому даже не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон. В момент закрытия дверей маршрутного такси в маршрутку заходила женщина с маленьким мальчиком.

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Вследствие бездумного поступка водителя ребенка зажало дверью.

Чуть не наехал на отца пострадавшего

Само собой, после инцидента пассажиры и мать ребенка вместе с его отцом начали возмущаться поступком водителя.

Однако, вместо извинений мужчина начал жаловаться на свой плотный график и на поведение пассажиров, "медленно выходят".

Маршрутчик хотел уехать с места происшествия, но отец пострадавшего стал перед автобусом.

Наличие препятствия в виде мужчины водителя не смутило, поэтому, он начал ехать на пешехода. Из-за этого человек ударил маршрутку кулаком по стеклу.

К сожалению, таких случаев за день по Киеву очень много, но это никак не влияет на манеру управления маршрутчиков,

– прокомментировали инцидент в сообществе "Киев оперативный".

На месте происшествия работали полицейские. Составили ли протокол в отношении водителя маршрутки, неизвестно.

Смотрите видео с места конфликта между пассажирами и маршрутчиком, который зажал ребенка дверями: