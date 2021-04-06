В Киеве водители маршруток массово увольняются с работы, некоторые берут отпуска "за свой счет". Это объясняют тем, что работать во время локдауна невыгодно да еще и штрафы приходится платить.

Поскольку одновременно управлять микроавтобусом, принимать деньги, считать их, отдавать сдачу, да еще и контролировать соблюдение карантинных ограничений водители не могут, многие из них решили отказаться от работы. В то же время киевляне отмечают: утром дождаться транспорт было нереально, а днем – по 1-2 маршрутки в час.

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Количество маршруток уменьшилось

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко пояснил, что вывезти на маршрут всех перевозчиков не удалось, ведь сейчас водители массово увольняются или берут отпуска за свой счет.

Причина увольнений – то, что большинство людей, которые захотят воспользоваться транспортом, будут без пропусков. Следовательно, вероятны конфликты с пассажирами и проблемы с правоохранителями.

Пассажиропотока сейчас вообще нет. Ходили пустые троллейбусы, автобусы и маршрутки,

– заметил Моисеенко.

Вернулись в гараж в первый день

Он рассказал, что в первый день транспортного локдауна – 5 апреля – на маршруты выехало 70-80% подвижного состава. Водители проверяли пропуска. А уже ближе к вечеру большинство транспорта начало "съезжать" с рейсов.

Напомним, что в Киеве с 5 апреля усилили карантин. Общественный транспорт перевозит людей по спецпропускам.