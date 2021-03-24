В Киеве Ассоциация перевозчиков просит власти запретить работу маршруток на время локдауна. Это, по их убеждению, убережет отрасль от банкротства.

Как сообщил председатель этой ассоциации Игорь Мойсеенко, "возить по 11 пассажиров – очень убыточно". Он считает, что лучше уж вообще остановить движение микроавтобусов.

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Остановите нас официально

На простоях они будут терять меньше, чем возить людей в полупустых маршрутках.

Напомним, что в Киеве действуют правила "красной" зоны карантина – в частности в транспорте нельзя перевозить людей, если заполнены 50% посадочных мест.

Впрочем, этого правила никто не придерживается в маршрутках.

Мы будем обращаться к Киевской городской власти, чтобы нас остановили официально,

– заявил Моисеенко.

Также он добавил, что на маршрутчиков массово составляют протоколы – по 17 тысяч гривен штрафа за нарушение карантина.

Правила карантина не могут выполнять

По его словам, выполнять эти правила им очень трудно – "водители не могут постоянно выгонять пассажиров и каждый раз вступать с ними в конфликт, когда те пытаются зайти в салон несмотря на правила локдауна".

Уже бывают случаи, когда водители самовольно возвращаются в парки, чтобы их не штрафовали,

– сказал Моисеенко.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что уже с 27 марта в маршрутках Киеве поднимают цену за проезд до 10 гривен. Но и это, мол, не сделает бизнес прибыльным, подчеркнул глава Ассоциации перевозчиков.

При заполненности маршруток лишь на 50% выше стоимость проезда "не покроет даже расходов на топливо, не говоря уже о зарплате водителя".

Лучше стоять

Маршрутчики жалуются, мол, у них нет возможности перевозить по 2-3 пассажира, поскольку им не выделяют деньги из бюджета, как для "Киевпасстранса". Поэтому маршрутчикам лучше вообще не выходить на работу.

Если мы просто стоим, мы терпим убытки. Если мы работаем (во время локдауна – 24) , эти убытки еще больше,

– отметил Моисеенко.

Реакция Кличко

Мэр назвал такую просьбу манипуляцией. "Частные перевозчики должны решать на свое усмотрение, а в этом плане "запретите, пожалуйста, мне, потому что я не смогу возить" — это манипуляция", — ответил Кличко на обращение перевозчиков в эфире телеканала Украина24.