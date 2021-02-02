В Киеве 2 февраля на маршруты вышли 15 новых троллейбусов. Их город приобрел для обновления парка столичного общественного транспорта.

Источник: пресс-служба Виталия Кличко

"Недавно город приобрел 15 троллейбусов марки "Богдан". И уже сегодня они выйдут на маршруты. Троллейбусы современные, длиной 18,75 метра. Салон рассчитан на 170 пассажиров, в частности, 50 мест для сидения", – сказал мэр столицы.

Читайте также В Киеве планируют закупить электроавтобусы

Современные троллейбусы

Кузов электротранспорта изготовлен с использованием антикоррозионных материалов, что продлевает эксплуатацию транспортного средства. Троллейбусы имеют антивандальные сиденья, светодиодное освещение. Внутренняя облицовка салона выполнена из трудногорючих материалов.

Все троллейбусы оснащены кондиционерами, видеокамерами для фиксации дорожной ситуации и ситуации в салоне, GPS-трекерами, системой электронного билета, подсчета и учета пассажиров.

В Киеве на маршруты вышли новые троллейбусы: смотрите фото

А также оборудованы светозвуковыми маршрутными и информационными указателями. И имеют запас автономного хода не менее 1 километра. То есть, если произошел разрыв проводов, обесточивание сети, то троллейбус может проехать автономно.

Важно, что троллейбусы полностью соответствуют требованиям инклюзивности: 100% низкий пол, выделенное место для инвалидной коляски,

– подчеркнул Кличко.

Всего за несколько последних лет столица купила 513 единиц нового движимого состава общественного транспорта. В частности: 139 троллейбусов, 67 трамваев и 307 автобусов.