20 мобильных групп, в состав которых входят правоохранители и представители Госпродпотребслужбы, проверяют предприятия Киева на соблюдение противоэпидемических требований.

По словам руководителя Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, работодателей, в офисах которых в полном составе работают люди без масок будут штрафовать. С начала усиленного карантина 20 мобильных групп проверили 1500 предприятий.

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Как утверждает чиновник, при этом нет конкретных требований об отправке компаниями определенного количества людей на дистанционную работу.

81% предприятий работали в полном составе

С момента усиления карантина в Киеве почти все компании полностью проигнорировали просьбу местных властей перевести работников на удаленную работу.

81% предприятий работали фактически в полном составе. Что касается контроля – ежедневно проводится проверка таких предпринимателей. Мобильные группы контролируют соблюдение дистанции работниками, соблюдение масочного режима, дезинфекцию офисных помещений и состояние заболеваемости персонала,

– подчеркнул чиновник.

Выявление нарушителей мобильными группами, согласно утверждению руководителя Госпродпотребслужбы столицы, достаточно эффективное, поскольку на предприятиях могут показательно надеть маски при появлении контролеров, однако мгновенно подделать журнал учета заболеваемости работников никто не может.

Штраф за несоблюдение карантина начинается с 34 тысяч гривен. А если нарушения выявили в заведениях общественного питания, правоохранители могут требовать в суде их закрытия.

Смотрите сюжет о проверках предприятий на соблюдение карантинных ограничений в Киеве: