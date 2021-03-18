В Киеве полиция 17 марта была вынуждена забрать 6-летнюю девочку у ее матери, поскольку женщина не кормила ребенка и не отправляла ее в школу. Соседи, которые и позвонили на 102, сообщили, что дочь кричала.

Когда правоохранители попросили открыть дверь, то услышали много нецензурной лексики в ответ. Женщина отказалась открывать. Полиции пришлось выламывать двери чтобы защитить ребенка.

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Это произошло на улице Осиповского в Подольском районе. В квартире были настежь открыты все окна, что создавало угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Ребенок не ел весь день

Полицейским девочка рассказала, что уже несколько дней не посещала школы и в течение дня ничего не ела.

Обоих – мать и ребенка забрали в больницу. Дальнейшую судьбу девочки будут решать социальные службы.

32-летнюю местную жительницу специализированная медицинская бригада госпитализировала в медицинское учреждение для оказания помощи в условиях стационара.



Мать ребенка забрали врачи / Фото Нацполиции

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

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