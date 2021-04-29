Достаточно забавный искусственный повод для затягивания избрания судом меры пресечения придумали подозреваемые в валютном мошенничестве. Чтобы в очередной раз избежать избрания меры пресечения в Киеве мать одного из фигурантов оформила завещание на прокурора.

О нестандартной ситуации, которая произошла по делу валютных мошенников, написала пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, четырем участникам группы, которые около 5 месяцев обманывали людей через пункты обмена валюты, не могут выбрать меры пресечения.

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Задержали злоумышленников 26 апреля, но с тех пор подозреваемые в суде постоянно не давали служителям Фемиды отправить их в следственный изолятор.

Афера на 64 тысячи и поддельные тесты на COVID-19

Фигуранты производства, которых приняли полицейские после завладения 64 тысячами долларов, несколько раз срывали принятие Печерским районным судом решения о мере пресечения.

Адвокаты злоумышленников ходатайствовали об отводе судьи, прокурора и секретаря, вызвали скорую помощь. Также они предлагали проводить заседания в режиме видеоконференции, а затем – с участием подозреваемых.

Кроме того, один из вероятных мошенников предоставил судьям поддельный тест на COVID-19, из-за чего полицейские открыли новое уголовное производство.

Впрочем, когда все аргументы относительно срыва избрания меры пресечения были исчерпаны, злоумышленники прибегли к крайнему способу. Мать одного из подозреваемых составила завещание на прокурора.

Все принадлежащее ей движимое и недвижимое имущество, где бы оно ни было и из чего бы оно не состояло, в случае смерти женщины будет принадлежать прокурору в данном уголовном производстве. Такая мера создает искусственный повод для отвода прокурора и затягивания процесса. Надеемся, суд критически отнесется к таким сомнительным аргументам и предоставит им надлежащую оценку,

– подчеркнула Максимец.



Завещание матери подозреваемого / Фото Надежды Максимец