ЧП произошло днем в Днепровском районе Киева на проспекте Романа Шухевича. Женщина средних лет выбросила 3-летнего мальчика из окна квартиры на 8 этаже.

На место происшествия почти мгновенно вызвали скорую и полицию. Мальчика срочно отвезли в детскую больницу Охматдет, сообщает "Киев Оперативный".

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Свидетели утверждают, что после содеянного женщина продолжила выбрасывать из окна различные предметы.

Что известно о падении ребенка из окна в Киеве

Инцидент произошел в доме на улице Ватутина, 30А. Около 15:00.

Сама женщина пояснила медикам и патрульным свой поступок, как то, что "больше не могла наблюдать за этим". Она утверждает, что "очень любила ребенка".

О состоянии мальчика на данный момент ничего не известно.

В полиции Киева подтвердили факт инцидента и пообещали позже сообщить подробности.

Смотрите видео с места падения ребенка с 8 этажа на проспекте Романа Шухевича в Киеве 18+: