Как утверждают в СБУ, руководители одного из центров первичной помощи разворовали более 6,3 миллиона гривен. Эти деньги государство выделяло на зарплату медперсонала.
Смотрите также Пропиарились и оставили, – предприниматель Поперечнюк о влиянии Коломойского на СЭС в Никополе
Подозрение в совершении преступления объявили главному врачу заведения, его трем заместителям, а также главному бухгалтеру.
Фиктивно трудоустраивали знакомых
- Руководство медучреждения, по данным правоохранителей, организовало схему присвоения бюджетных средств через фиктивное трудоустройство. Они оформили на работу своих знакомых и начисляли им зарплату.
- Деньги якобы присваивали организаторы схемы.
- Оперативники спецслужбы зафиксировали, что схема действовала с 2013 до 2019 года.
- Во время обысков в помещениях Центра первичной помощи следователи нашли документы с доказательствами причастности должностных лиц к противозаконной деятельности.
СБУ разоблачила масштабную схему в одном из центров первичной помощи Киева / Фото пресс-службы прокуратуры Киева
Нарушения со стороны должностных лиц больницы квалифицировали по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, что было совершено организованной группой. Досудебное расследование продолжается.
Вскоре правоохранители могут сообщить о подозрении другим участникам незаконной схемы. Задержали ли фигурантов производства, неизвестно.