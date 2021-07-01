Растрата более чем в 6 миллионов: в Киеве медики больницы 7 лет выписывали фиктивные зарплаты

Работники СБУ разоблачили коррупционную схему в одном из центров первичной медико-санитарной помощи Киева. По данным следствия, работники больницы 7 лет выписывали фиктивные зарплаты, которые делили между собой.

Как утверждают в СБУ, руководители одного из центров первичной помощи разворовали более 6,3 миллиона гривен. Эти деньги государство выделяло на зарплату медперсонала.

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Подозрение в совершении преступления объявили главному врачу заведения, его трем заместителям, а также главному бухгалтеру.

Фиктивно трудоустраивали знакомых

Руководство медучреждения, по данным правоохранителей, организовало схему присвоения бюджетных средств через фиктивное трудоустройство. Они оформили на работу своих знакомых и начисляли им зарплату.

Деньги якобы присваивали организаторы схемы.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что схема действовала с 2013 до 2019 года.

Во время обысков в помещениях Центра первичной помощи следователи нашли документы с доказательствами причастности должностных лиц к противозаконной деятельности.



СБУ разоблачила масштабную схему в одном из центров первичной помощи Киева / Фото пресс-службы прокуратуры Киева

Нарушения со стороны должностных лиц больницы квалифицировали по статье о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, что было совершено организованной группой. Досудебное расследование продолжается.

Вскоре правоохранители могут сообщить о подозрении другим участникам незаконной схемы. Задержали ли фигурантов производства, неизвестно.