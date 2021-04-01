В Киеве менеджер Госрезерва зарезался канцелярским ножом
В Киеве 1 апреля совершил самоубийство менеджер Государственного резерва. Он перерезал себе горло канцелярским ножом.
Источник:24 канал
Мужчину нашли охранники предприятия "Прогресс" на бульваре Вацлава Гавела, 24, которое входит в систему Государственного резерва Украины. Мужчина зарезался в собственном кабинете и оставил предсмертную записку.
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Мотивы самоубийства неизвестны
О причинах суицида пока ничего не известно.
В полиции факт самоубийства подтвердили. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство", но с пометкой "самоубийство".
Другие громкие случаи
Недавно в Днепре мужчина порезал себе вены и прыгнул с крыши детского сада – это произошло в обеденное время. Однако сообщают, что дети ничего не видели.
А во Львове 29-летняя женщина прыгнула с моста под колеса поезда, она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте происшествия.
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