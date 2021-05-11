Потом его забрали медики в больницу. Пока неизвестно, что именно произошло. По словам очевидцев, мужчина сказал, что очень устал.

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Вышел из вагона и лег

Он пожаловался, что его "не слушаются" ноги и руки. Это произошло на станции "Почайна". Фотографии инцидента опубликовали на сайте Kyiv Media.

Сообщается, что мужчине около 40 лет.

Как пишет "Сегодня", мужчина, когда покинул вагон, сел на лавочку, а потом лег.

Понадобился ли дефибриллятор

Ранее сообщалось, что полицейские столичной подземки прошли обучение по программе базового курса оказания медицинской помощи. А на станциях метро установили дефибрилляторы.

Впрочем, пока неизвестно были ли на месте инцидента правоохранители и использовали ли эти устройства.