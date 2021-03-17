В Киеве в метро хотят разрешить бесплатно перевозить спортивное снаряжение
В Киеве в метро планируют сделать бесплатной перевозку велосипедов и другого спортивного снаряжения. Заботятся о здоровье горожан.
Источник:фейсбук Виктора Брагинского
С такой инициативой выступил руководитель КП "Киевский метрополитен". Он хочет изменить Правила метрополитена и позволить брать с собой в подземку орудия для спорта.
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Изменения могут ввести весной
В метрополитене считают, что это будет способствовать укреплению здоровья.
С потеплением начнется массовый спортивный сезон. Думаю, что такое решение будет способствовать желанию горожан заниматься различными дисциплинами и укреплять здоровье,
– написал Брагинский.
А как сейчас
Сейчас перевозка спортивного снаряжения в метро является платной. Кроме того, в правилах пользования сказано, что велосипеды и другое спортивное снаряжение, длина, ширина и высота которых превышает 120 сантиметров, перевозятся только в разобранном виде.
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