Где именно состоятся учения не уточняют. Известно, что они пройдут в Шевченковском районе.

Актуально Как пройдет День Киева в 2021 году: запланировали полторы сотни мероприятий

Где могут пройти учения

В этом районе расположены такие станции метро:

"Сырец"

"Дорогожичи"

"Лукьяновская"

"Золотые Ворота"

"Нивки"

"Берестейская"

"Шулявская"

"Политех"

"Университет"

"Театральная"

"Льва Толстого"

Кто примет участие в учениях

По информации, которую предоставляют в КГГА к учениям приобщают:

СБУ

Нацполицию,

Нацгвардию,

ГСЧС

Киевскую службу спасения.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность,

– предупредили в КГГА.

Обратите внимание Новости Киева: какой будет новая цена на проезд в метро