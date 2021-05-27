Где именно состоятся учения не уточняют. Известно, что они пройдут в Шевченковском районе.

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Где могут пройти учения

В этом районе расположены такие станции метро:

  • "Сырец"
  • "Дорогожичи"
  • "Лукьяновская"
  • "Золотые Ворота"
  • "Нивки"
  • "Берестейская"
  • "Шулявская"
  • "Политех"
  • "Университет"
  • "Театральная"
  • "Льва Толстого"

Кто примет участие в учениях

По информации, которую предоставляют в КГГА к учениям приобщают:

  • СБУ
  • Нацполицию,
  • Нацгвардию,
  • ГСЧС
  • Киевскую службу спасения.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность,
– предупредили в КГГА.

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