В Киеве в метро проведут антитеррористические учения: людей призывают не паниковать

В Киеве, в ночь на 28 мая, на нескольких объектах метро будут проходить антитеррористические учения. Власть призывает людей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям.
Где именно состоятся учения не уточняют. Известно, что они пройдут в Шевченковском районе.
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Где могут пройти учения
В этом районе расположены такие станции метро:
- "Сырец"
- "Дорогожичи"
- "Лукьяновская"
- "Золотые Ворота"
- "Нивки"
- "Берестейская"
- "Шулявская"
- "Политех"
- "Университет"
- "Театральная"
- "Льва Толстого"
Кто примет участие в учениях
По информации, которую предоставляют в КГГА к учениям приобщают:
- СБУ
- Нацполицию,
- Нацгвардию,
- ГСЧС
- Киевскую службу спасения.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность,
– предупредили в КГГА.
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