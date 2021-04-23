Киевсовет 22 апреля разрешил владельцам спортивного снаряжения провозить его в метро бесплатно. Впрочем, есть одно условие.

Снаряжение должно быть в чехле. Раньше за такой инвентарь нужно было платить, как за багаж.

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Что можно перевозить

лыжи,

санки,

коньки,

велосипеды

другое снаряжение.

Депутаты внесли изменения в правила пользования метрополитеном – раньше можно было перевозить только то снаряжение, высота которого не превышает 120 сантиметров. В противном случае нужно было разбирать его на части.

Нужно для здоровья

Идея разрешить бесплатно провозить снаряжение принадлежит руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому. По его мнению, такое решение будет способствовать желанию горожан заниматься спортом и укреплять здоровье.