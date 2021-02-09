В Киеве в метро устанавливают сотни интеллектуальных камер видеонаблюдения
На станциях метрополитена Киева установят 305 дополнительных интеллектуальных камер видеонаблюдения в 2021 году. Они появятся на переходных, конечных и наиболее загруженных станциях метрополитена.
Источник:КГГА
Решение установить дополнительные камеры КГГА приняла совместно с Национальной полицией, которая будет использовать доступ к видео с камер для розыска людей, раскрытия и предупреждения преступлений, объясняют в департаменте.
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Метро станет еще безопаснее! В этом году в КП "Киевский метрополитен" дополнительно установят камеры видеонаблюдения, в том числе и с системой распознавания лица,
– говорится в сообщении департамента.
Также там добавили, что уже сейчас на 52 станциях столичной подземки работают 195 камер. "А вскоре на переходных, конечных и наиболее загруженных станциях подземки подключат еще 305 камер видеонаблюдения с интеллектуальным функционалом".
Какие камеры будут устанавливать:
- 140 обзорных камер;
- 90 камер с функцией детекции лиц;
- 75 камер термального скрининга с возможностью распознавания лиц.
Расширение системы видеонаблюдения должно сделать станции метро еще более безопасными.
Также новые камеры, измеряющие температуру тела на расстоянии, помогут в мониторинге соблюдения пассажирами противоэпидемических мер,
– сообщает пресс-служба Департамента.
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