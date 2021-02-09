На станциях метрополитена Киева установят 305 дополнительных интеллектуальных камер видеонаблюдения в 2021 году. Они появятся на переходных, конечных и наиболее загруженных станциях метрополитена.

Решение установить дополнительные камеры КГГА приняла совместно с Национальной полицией, которая будет использовать доступ к видео с камер для розыска людей, раскрытия и предупреждения преступлений, объясняют в департаменте.

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Метро станет еще безопаснее! В этом году в КП "Киевский метрополитен" дополнительно установят камеры видеонаблюдения, в том числе и с системой распознавания лица,

– говорится в сообщении департамента.

Также там добавили, что уже сейчас на 52 станциях столичной подземки работают 195 камер. "А вскоре на переходных, конечных и наиболее загруженных станциях подземки подключат еще 305 камер видеонаблюдения с интеллектуальным функционалом".

Какие камеры будут устанавливать:

140 обзорных камер;

90 камер с функцией детекции лиц;

75 камер термального скрининга с возможностью распознавания лиц.

Расширение системы видеонаблюдения должно сделать станции метро еще более безопасными.

Также новые камеры, измеряющие температуру тела на расстоянии, помогут в мониторинге соблюдения пассажирами противоэпидемических мер,

– сообщает пресс-служба Департамента.