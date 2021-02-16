В Киеве микроавтобус на полном ходу влетел в автобус: видео
Жесткая авария произошла ночью 16 февраля в Киеве на Голосеевском проспекте. Микроавтобус на немалой скорости врезался в заднюю часть автобуса.
Источник:dtp.kiev.ua
На месте происшествия работали полицейские. По предварительным данным, в результате столкновения никто серьезных травм не получил.
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Судя по всему, в обоих транспортных средствах на момент ДТП не было пассажиров.
Серьезные повреждения
Обе машины требуют серьезного ремонта. Автобусу от удара разбило заднюю часть. А вот микроавтобус вообще пострадал очень сильно.
Его с места аварии пришлось увозить с помощью эвакуатора.
Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию, пока неизвестно. Впрочем, по непроверенной информации, водитель микроавтобуса превысил максимально разрешенную скорость.
Смотрите видео с места жесткой аварии с участием микроавтобуса и автобуса в Киеве:
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