В Киеве полиция накрыла бордель и подписала фото с девушками – "шл*хи"

В Киеве полиция разоблачила сутенеров, которые организовали бордель в квартире. В своем отчете на сайте правоохранители подписали фотографию с девушками словом "шл*хи".

Это заметили журналисты "Громадского" и обратились к представительнице Нацполиции Оксане Блищик. Она назвала это "ужасом" и пообещала разобраться.

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Назвали проституток – "шл*хами"

Так назвали фотографию с проститутками во время загрузки на сайт. Плохое слово было заметно в URL – вероятно, тот, кто это сделал, не подумал, что название будет отображено для всех.

Впрочем, в пресс-службе полиции предположили, что такое название файлу предоставил сам компьютер автоматически. Но такая версия маловероятна.



Эту фотографию пиписали плохим словом / Скриншот "Громадского"

Плохое слово исправили.

О борделе

Место для предоставления интимных услуг обустроили в квартире. Организатором "бизнеса" оказалась 31-летняя жительница Бориспольщины, которая вместе с 20-летним сожителем создала "фирму" с выручкой около 30 тысяч гривен в сутки.

Правоохранители выяснили, что услуги сексуального характера за денежное вознаграждение предоставляли 15 женщин в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе и иностранки.



Одна из проституток / Фото Нацполиции

За час работы каждая получала примерно 3 тысячи гривен. Половину от заработанных средств девушки отдавали организаторам бизнеса.

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