По данным следствия, мужчины-организаторы бизнеса обслуживали предприятие, которое предоставляло киевлянам деньги в кредит. С теми, кто не вернул заем в срок, разбирались коллекторы.

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Вероятно, незаконной деятельностью занимались также другие работники коллекторского агентства, но в деле пока фигурируют только 3 злоумышленника.

Работали с 2019 года



Коллекторская компания работала 2 года / Фото полиции Киева

Полицейские утверждают, что злоумышленники организовали деятельность фирмы два года назад. Они наладили работу колл-центра, откуда потерпевшим и звонили с угрозами.

Следователи задокументировали факты нарушения закона фигурантами преступления, после чего пришли в помещение офиса с обысками.

Правоохранители выяснили, что организаторов коллекторской деятельности было фактически двое. Их третий приспешник был исполнителем.

Долги, которые злоумышленники выбивали из людей, достигали сумм от 1,5 до 180 тысяч гривен.



Из офиса коллекторов изъяли оргтехнику и другие доказательства преступной деятельности / Фото полиции Киева

Кроме реальных должников кредитной компании, злоумышленники звонили якобы другим лицам, которые вообще никакого отношения к кредитам не имели.

Чтобы выбить деньги из людей, правонарушители угрожали потерпевшим применением физического насилия, уничтожением имущества, а также расправой над их родственниками.

Всем фигурантам производства инкриминируют принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств. Если суд признает их виновными, мужчинам грозит до 8 лет заключения.