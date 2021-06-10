По данным следствия, мужчины-организаторы бизнеса обслуживали предприятие, которое предоставляло киевлянам деньги в кредит. С теми, кто не вернул заем в срок, разбирались коллекторы.
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Вероятно, незаконной деятельностью занимались также другие работники коллекторского агентства, но в деле пока фигурируют только 3 злоумышленника.
Работали с 2019 года
Коллекторская компания работала 2 года / Фото полиции Киева
- Полицейские утверждают, что злоумышленники организовали деятельность фирмы два года назад. Они наладили работу колл-центра, откуда потерпевшим и звонили с угрозами.
- Следователи задокументировали факты нарушения закона фигурантами преступления, после чего пришли в помещение офиса с обысками.
- Правоохранители выяснили, что организаторов коллекторской деятельности было фактически двое. Их третий приспешник был исполнителем.
- Долги, которые злоумышленники выбивали из людей, достигали сумм от 1,5 до 180 тысяч гривен.
Из офиса коллекторов изъяли оргтехнику и другие доказательства преступной деятельности / Фото полиции Киева
Кроме реальных должников кредитной компании, злоумышленники звонили якобы другим лицам, которые вообще никакого отношения к кредитам не имели.
Чтобы выбить деньги из людей, правонарушители угрожали потерпевшим применением физического насилия, уничтожением имущества, а также расправой над их родственниками.
Всем фигурантам производства инкриминируют принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств. Если суд признает их виновными, мужчинам грозит до 8 лет заключения.