Все началось с угроз. Мужчины, некоторые из них не граждане Украины, шантажировали несчастную – требовали выплачивать ежемесячно по 15 тысяч гривен, якобы она кому-то была должна деньги.

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Шантажировали и запугивали

Сначала бандиты отобрали у нее 30 тысяч и личные вещи.

После этого злоумышленники продолжали терроризировать женщину, но она отказывалась платить им деньги. Тогда бандиты похитили ее прямо посреди улицы – силой втолкнули в машину, избили и забрали 15 тысяч гривен.

Эффектное задержание

Банду из 4 человек задержали на Лесном проспекте прямо на глазах прохожих. Люди остановились и наблюдали за тем, что происходит словно в театре. Преступники оказали сопротивление полиции и пытались убежать, но не получилось.

Во время спецоперации женщина была освобождена.

Задержание банды / Фото Нацполиции



В операции участвовал полк особого назначения / Фото Нацполиции

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Всех задержанных держат в СИЗО. Им грозит заключение до 10 лет.