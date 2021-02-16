Полицейские Киева задержали мужчину из-за кражи оборудования из "Охматдета": видео
Правоохранители быстро отреагировали на оповещение о пропавшем из детской больницы оборудовании и поймали подозреваемого в совершении преступления. 15 февраля об этом рассказали в пресс-службе полиции столицы.
Источник:полиция Киева
По данным следствия, мужчина тайком пробрался в один из кабинетов, где забрал датчик от сканера ультразвукового диагностирования. Стоимость этого оборудования – почти 250 тысяч гривен.
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После изъятия похищенного устройства у злоумышленника полицейские устроили довольно пафосное возвращение. Для этого в зале "Охматдета" собрали многих врачей, которые вместе с генеральным директором больницы благодарили правоохранителей.
Ранее судимый
- По данным следствия, преступление совершил 28-летний уроженец Кировоградской области.
- Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина.
- Похищенный датчик правоохранители нашли в квартире, где живет мужчина.
Подозреваемому инкриминируют совершение кражи. Максимальное наказание за это преступление, которое предусмотрено Уголовным кодексом, – до 6 лет заключения.
Смотрите видео возвращения украденного медицинского оборудования в "Охматдет":
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