Правоохранители быстро отреагировали на оповещение о пропавшем из детской больницы оборудовании и поймали подозреваемого в совершении преступления. 15 февраля об этом рассказали в пресс-службе полиции столицы.

По данным следствия, мужчина тайком пробрался в один из кабинетов, где забрал датчик от сканера ультразвукового диагностирования. Стоимость этого оборудования – почти 250 тысяч гривен.

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После изъятия похищенного устройства у злоумышленника полицейские устроили довольно пафосное возвращение. Для этого в зале "Охматдета" собрали многих врачей, которые вместе с генеральным директором больницы благодарили правоохранителей.

Ранее судимый

По данным следствия, преступление совершил 28-летний уроженец Кировоградской области.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина.

Похищенный датчик правоохранители нашли в квартире, где живет мужчина.

Подозреваемому инкриминируют совершение кражи. Максимальное наказание за это преступление, которое предусмотрено Уголовным кодексом, – до 6 лет заключения.

Смотрите видео возвращения украденного медицинского оборудования в "Охматдет":