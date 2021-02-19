Сбывали метадон в нескольких районах Киева: спецназовцы полиции разоблачила группировку ромов
Правоохранители провели довольно масштабную спецоперацию по задержанию причастных к сети по распространению наркотиков в Киеве. Фигурантами дела являются представители этнического меньшинства.
Источник:полиция Киева
Как отметили правоохранители, в ходе спецоперации бойцы спецподразделений задержали двух злоумышленников, которые, по данным следствия, организовали и администрировали наркодеятельность группировки.
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67-летний и 35-летний представители ромской национальности наладили распространение метадона в двух районах Киева.
Распространяли самостоятельно
Полицейские задержали организаторов наркобизнеса / Фото пресс-службы полиции Киева
Непосредственной продажей запрещенных веществ, как отметили в полиции, занимались сами организаторы группировки.
- Во время операции правоохранители провели обыски в местах, где жили фигуранты дела, а также в ромском лагере, построенном из мусора в одном из районов столицы.
- К работе в самострое привлекали также работников ювенальной превенции и райгосадминистрации, поскольку в полной антисанитарии, без обогрева, в лагере жили дети.
- Также полицейские доставили для опросов более 30 наркозависимых для проверки причастности их к совершению преступлений в Киеве.
В спецоперации принимали участие кинологи / Фото пресс-службы полиции Киева
Организаторам наркобизнеса уже объявили подозрение в незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ. Если суд признает их вину, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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