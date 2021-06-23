Невероятная жара: в киевской многоэтажке загорелся кондиционер – видео

Очень высокая температура воздуха в Киеве заставила жителей столицы пользоваться кондиционерами и вентиляторами на полную. Из-за этого увеличилась нагрузка на электросети и сами охлаждающие приборы.

Спасателям ГСЧС вечером 22 июня пришлось тушить пожар, который возник в доме на улице Копиливской, 12б. Загорелся кондиционер, закрепленный на фасаде многоэтажки.

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В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

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По данным сообщества "Киев оперативный", в многоквартирном доме масштабного пожара не было. Огонь не перекинулся непосредственно в помещение квартиры.

Так что, закончилось все для жителей дома лишь обугленными стенами да смрадом от расплавленного пластика кондиционера.

Спасатели довольно быстро добрались до места возгорания и потушили его.

На месте происшествия работали спасатели и медики скорой. Впрочем, помощь врачей никому не понадобилась. Проводили ли бойцы ГСЧС эвакуацию людей из помещения, неизвестно.

Из-за чего именно вспыхнул прибор, неизвестно. Скорее всего, он был неисправен. Впрочем, нельзя исключать и перегрузку устройства.

Смотрите видео, как горит кондиционер на многоэтажке в Киеве: