В Киеве возле дома на Тургеневской, 19 заметили строительную технику. Ранее там появился и зеленый забор. Активисты наблюдают за ситуацией.

Речь идет о Доме Рутковского, который построили более 120 лет назад. Сейчас он находится в запущенном состоянии.

Ранее писали об этом Не знали об исторической ценности: застройщик объяснил уничтожение дома Уткина в Киеве

Еще одно историческое здание под угрозой

Возле этого дома в 2019 году уже снесли историческое здание, отмечают в общественной организации "Карта реновации".

Сейчас у Дома Рутковского заметили строительную технику, которая начала выполнять земляные работы.

Активисты сообщают, что информационный стенд с описанием строительных работ здесь отсутствует, и опасаются, что здание могут демонтировать.

О Доме Рутковского

Он был построен по заказу штабскапитана армии Российской Империи Петра Рутковского в 1898-1901 годах.

Он имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Программа "Схемы" от "Радио Свобода" сообщала, что Дом Рутковского и тот, что был рядом с ним, еще в 2001 году были переданы "Украинской индустриальной группе", которую связывают с министром топлива и энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким.

В Киеве уже уничтожили 120-летний дом Уткина

Сайт 24 канала писал о том, что в столице 11 апреля был уничтожен другой исторический дом – его называли Дом Уткина, он не имел охранного статуса. Застройщик заявил, что не знал о ценности этого сооружения, хотя снос дома происходил уже после того, как общественные деятели вызвали полицию.

Какие еще дома могут снести

В столице немало исторических сооружений, которые, несмотря на их уникальность, так и не получили охранного статуса – это дает основания для сноса здания.

В ОО "Карта реновации" обнародовали перечень таких объектов. Вот список улиц, где они расположены:

Ильенко, 30

Ярославская, 8

Антоновича, 7

Вокзальная, 7

Сечевых Стрельцов, 91

Гоголевская, 32А

С охранным статусом, однако все еще под риском: