В Киеве уже 18 марта могут усилить карантин
В Киеве уже 18 марта могут принять решение об усилении карантинных ограничений. Это обсудят утром на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом СМИ сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Заседание комиссии созвали по требованию мэра столицы Виталия Кличко.
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Мы ждем от главного управления Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений по усилению противоэпидемических ограничений. И завтра в 10:00 на заседании они будут рассмотрены,
– сказал Бондаренко.
Через несколько дней мест в больницах может не хватать
Бондаренко отметил, что это не будет указывать, что Киев перешел в красную зону. Однако ситуация в столице очень сложная: ведь в больницах с COVID-19 находятся 3,5 тысячи человек, из которых 71% – в тяжелом состоянии. Через несколько дней койкомест может не хватить вообще.
Учитывая то, что за полгода не выполнены обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци", национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения,
– отметил секретарь Киевсовета.
Кличко заявил, что Киев шагает к красной зоне
Ранее о тяжелой ситуации с коронавирусом в столице сообщил и мэр Виталий Кличко. Он отметил, что Киев неизбежно шагает к красной зоне. По словам мэра, это может произойти уже через неделю.
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?
По состоянию на 17 марта в столице выявили 148 831 случай коронавируса, из них 2961 – летальный. Выздоровели почти 100 тысяч человек.
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