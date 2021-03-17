В Киеве уже 18 марта могут принять решение об усилении карантинных ограничений. Это обсудят утром на заседании городской комиссии по ТЭБ и ЧС.

Об этом СМИ сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Заседание комиссии созвали по требованию мэра столицы Виталия Кличко.

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Мы ждем от главного управления Госпродпотребслужбы и департамента здравоохранения предложений по усилению противоэпидемических ограничений. И завтра в 10:00 на заседании они будут рассмотрены,

– сказал Бондаренко.

Через несколько дней мест в больницах может не хватать

Бондаренко отметил, что это не будет указывать, что Киев перешел в красную зону. Однако ситуация в столице очень сложная: ведь в больницах с COVID-19 находятся 3,5 тысячи человек, из которых 71% – в тяжелом состоянии. Через несколько дней койкомест может не хватить вообще.

Учитывая то, что за полгода не выполнены обещание о задействовании больниц Национальной академии медицинских наук, ведомственной больницы "Укрзализныци", национальных больниц, к сожалению, у Киева не остается другого выхода, как усиливать ограничения,

– отметил секретарь Киевсовета.

Кличко заявил, что Киев шагает к красной зоне

Ранее о тяжелой ситуации с коронавирусом в столице сообщил и мэр Виталий Кличко. Он отметил, что Киев неизбежно шагает к красной зоне. По словам мэра, это может произойти уже через неделю.