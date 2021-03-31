Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться. 31 марта в столице решили усилить локдаун. Впрочем, впереди киевлян могут ждать еще более жесткие ограничения.

Введут комендантский час

В СМИ появилась информация о том, что в Киеве якобы могут ввести комендантский час с 22:00. В то же время спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал 24 каналу, что пока о таком ограничении рано говорить.

Важно Киев идет на настоящий локдаун с закрытием транспорта, школ и садиков

Сейчас не о чем говорить. Если решение будет, то будем его выполнять,

– пояснил Шевченко.

По данным "Сегодня", ситуацию с коронавирусом в Киеве будут рассматривать на заседании Верховной Рады 6 апреля. Парламентарии могут установить ограничения на передвижение по столице. В частности киевлянам могут запретить выходить на улицу после 22:00.

"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждали ситуацию с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и другие подобные ограничения. Вопрос снова рассматривали 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой", – говорится в сообщении.

Издание добавило, что сейчас могут одобрить любые решения.

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Комендантский час якобы могут ввести не из-за роста заболеваемости, а в связи с увеличением количества тяжелого течения болезни.

В Украине могут закрыть сообщение между областями

По данным "РБК-Украина", власти пока не планируют вводить комендантский час. Впрочем, возможны другие ограничения:

усиление патрулей Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением карантина;

закрытие межобластного сообщения.

Ситуация с коронавирусом в столице