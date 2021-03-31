В Киеве могут ввести комендантский час, – СМИ
Ситуация с коронавирусом в Киеве продолжает ухудшаться. 31 марта в столице решили усилить локдаун. Впрочем, впереди киевлян могут ждать еще более жесткие ограничения.
Источник:24 канал
Введут комендантский час
В СМИ появилась информация о том, что в Киеве якобы могут ввести комендантский час с 22:00. В то же время спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко рассказал 24 каналу, что пока о таком ограничении рано говорить.
Важно Киев идет на настоящий локдаун с закрытием транспорта, школ и садиков
Сейчас не о чем говорить. Если решение будет, то будем его выполнять,
– пояснил Шевченко.
По данным "Сегодня", ситуацию с коронавирусом в Киеве будут рассматривать на заседании Верховной Рады 6 апреля. Парламентарии могут установить ограничения на передвижение по столице. В частности киевлянам могут запретить выходить на улицу после 22:00.
"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждали ситуацию с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и другие подобные ограничения. Вопрос снова рассматривали 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой", – говорится в сообщении.
Издание добавило, что сейчас могут одобрить любые решения.
Читайте также Умер еще один ребенок на Харьковщине: 2-месячного младенца не спасли от COVID-19
Комендантский час якобы могут ввести не из-за роста заболеваемости, а в связи с увеличением количества тяжелого течения болезни.
В Украине могут закрыть сообщение между областями
По данным "РБК-Украина", власти пока не планируют вводить комендантский час. Впрочем, возможны другие ограничения:
- усиление патрулей Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением карантина;
- закрытие межобластного сообщения.
Ситуация с коронавирусом в столице
- За сутки 30 марта COVID-19 в Киеве подхватили более 1400 человек.
- В столице решили усилить локдаун. Так, общественный транспорт перевели в режим спецперевозок.
- Кроме того, будет запрещена работа продуктовых ярмарок.
- Школьники перейдут на дистанционное обучение.
Поделиться новостью