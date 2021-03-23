Если введенные карантинные ограничения не приведут к тому, что распространение коронавируса замедлится, местным властям придется изменить график работы общественного транспорта.

В эфире одного из каналов первый заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник заявил о том, что сейчас внедрение спецпропусков для проезда в общественном транспорте Киева не предусмотрено. Однако, по всей вероятности, властям придется запрещать перевозить людей без специальных разрешений.

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По словам чиновника, на такой шаг в КГГА могут пойти только в случае, если эпидемиологическая ситуация не будет улучшаться.

Надо соблюдать карантин

Поскольку власти таким образом пытаются уменьшить количество новых случаев заболеваний COVID-19, а также разгрузить полностью заполненные больницы, для недопущения усиления противоэпидемиологических мер критически важным является соблюдение социальной дистанции и правильное ношение масок.

По словам врачей, если в Киеве не начнут жестко контролировать соблюдение карантинных требований, даже после локдауна неизбежно начнется очередная волна COVID-19.

Во время карантина год назад в столице внедряли режим проезда в общественном транспорте со спецпропусками. Разрешения на проезд получали только рабочие предприятий и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры.