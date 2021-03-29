Прием уже остановили: в Киеве могут закрыть одну из крупнейших детских поликлиник
Под угрозой банкротства оказался Киевский городской детский диагностический центр, который работает на улице Урловской в Дарницком районе города. Заведение, в котором получали помощь от узкоспециализированных специалистов тысячи детей, уже почти не способно нормально работать.
Из-за фактического закрытия поликлиники, которая открылась только в 2008 году, дети, живущие в самых густонаселенных районах Киева – Позняках и Осокорках, остались без возможности приходить на прием к своим врачам. В данный момент заведение отправили "на простой", а все медики, которые там работали, оказались в неоплачиваемом отпуске.
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Активисты утверждают, что администрация центра пугает врачей увольнением. Также медикам достаточно долгое время задерживают зарплату.
Приемы отменены
Местные жители в сообществе "Позняки Осокорки Харьковский" утверждают, что к ситуации с фактическим банкротством в отношении новейшего заведения привели действия его руководства. В консультационном центре долгое время не было постоянного руководителя – вместо него назначали различных временно исполняющих обязанности. Последние якобы внедрили коррупционные схемы, из-за которых у заведения начались огромные проблемы с финансами.
Ситуация привела к тому, что маленькие пациенты потеряли возможность обследоваться у:
- хирурга;
- окулиста;
- гинеколога;
- невролога;
- психолога;
- кардиолога;
- стоматолога;
- массажиста.
Аудит без выводов
Также, как отмечают активисты, недавно в центре проводили аудит сотрудники Департамента здравоохранения. Однако никаких его результатов нигде не публиковали. А поскольку ситуация образовалась крайне критическая, жители района начали обращаться к политикам.
В соцсетях распространяется обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию. Также активисты встретились с депутатом КГГА от Дарницкого района Александром Гончаровым, который подчеркнул, что заведение должно работать, и пообещал направить запросы в управление здравоохранения и в профильный департамент.
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