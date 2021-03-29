Под угрозой банкротства оказался Киевский городской детский диагностический центр, который работает на улице Урловской в Дарницком районе города. Заведение, в котором получали помощь от узкоспециализированных специалистов тысячи детей, уже почти не способно нормально работать.

Из-за фактического закрытия поликлиники, которая открылась только в 2008 году, дети, живущие в самых густонаселенных районах Киева – Позняках и Осокорках, остались без возможности приходить на прием к своим врачам. В данный момент заведение отправили "на простой", а все медики, которые там работали, оказались в неоплачиваемом отпуске.

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Активисты утверждают, что администрация центра пугает врачей увольнением. Также медикам достаточно долгое время задерживают зарплату.

Приемы отменены

Местные жители в сообществе "Позняки Осокорки Харьковский" утверждают, что к ситуации с фактическим банкротством в отношении новейшего заведения привели действия его руководства. В консультационном центре долгое время не было постоянного руководителя – вместо него назначали различных временно исполняющих обязанности. Последние якобы внедрили коррупционные схемы, из-за которых у заведения начались огромные проблемы с финансами.

Ситуация привела к тому, что маленькие пациенты потеряли возможность обследоваться у:

хирурга;

окулиста;

гинеколога;

невролога;

психолога;

кардиолога;

стоматолога;

массажиста.

Аудит без выводов

Также, как отмечают активисты, недавно в центре проводили аудит сотрудники Департамента здравоохранения. Однако никаких его результатов нигде не публиковали. А поскольку ситуация образовалась крайне критическая, жители района начали обращаться к политикам.

В соцсетях распространяется обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию. Также активисты встретились с депутатом КГГА от Дарницкого района Александром Гончаровым, который подчеркнул, что заведение должно работать, и пообещал направить запросы в управление здравоохранения и в профильный департамент.