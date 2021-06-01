"Активист" достал нож и пистолет. Когда на место прибыла полиция, то выяснилось, что "Азовец" сбежал.

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"Азовца" ищет полиция

Люди пояснили, что молодые люди избили мужчину, который якобы справлял малую нужду на улице. Вероятно, что ребята решили наказать его.

Правоохранители ищут нарушителей и устанавливают обстоятельства инцидента.

Событие зарегистрировано. На данный момент проводится проверка – устанавливаются все обстоятельства ночного конфликта. Молодой человек с оружием скрылся с места конфликта,

– сообщили в полиции Киева.

В партии Национальный корпус не прокомментировали инцидент. Действительно ли этот юноша является членом "азовского" движения или какого-то отделения партии – неизвестно.