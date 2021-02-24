Очередная авария с участием мопеда, на котором ехал курьер известной компании, произошла 23 февраля на Днепровской набережной в Киеве. Мопед Yamaha, которым управлял водитель без прав врезался в легковушку Peugeot на пешеходном переходе.

В результате ДТП никто не пострадал, однако ситуация могла сложиться куда хуже и для водителя двухколёсного транспорта, и для его пассажира с рюкзаком Glovo.

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Водитель легковушки, судя по сообщению патрульной полиции Киева, правил дорожного движения не нарушал.

Ехал по тротуару без прав

Как выяснили инспекторы полиции, водитель мопеда собрал комбо нарушений, однако грозит ему всего лишь небольшой штраф – 510 гривен за управление транспортным средством, не имея на это прав, а также 340 гривен за совершение ДТП.

На записи аварии, которую сделала камера наблюдения, видно, что водитель Peugeot, судя по всему, ехал на мигающий зеленый сигнал светофора, но формально ничего не нарушил.

Водитель мопеда при этом решил проехать по пешеходному переходу на собственном транспорте, поэтому передним колесом Yamaha зацепила "француза".

Выехал на пешеходный переход двухколёсный транспорт, как утверждают свидетели происшествия, после езды по тротуару.

Смотрите видео с места столкновения легковушки и мопеда в Киеве: