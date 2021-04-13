В Киеве мошенники забрали у полиции помещение за 3 миллиона
В Дарницком районе Киева злоумышленники присвоили помещение участковых полицейских. Возвращать его пришлось сотрудникам прокуратуры.
Источник:Прокуратура Киева
После рассмотрения дела в Дарницком районном суде столицы решили вернуть общине нежилые помещения, в которых должны работать правоохранительные органы. Стоимость места, где должен расположиться участковый пункт, оценивается в 3 миллиона гривен.
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Личности мошенников, присвоивших помещения, следователи не установили.
Что известно о захвате участкового пункта полиции в Киеве
- Полицейские получили помещение для обустройства участка площадью 90 квадратных метров в аренду.
- Неизвестные мошенники подделали свидетельство о праве собственности на имущество и незаконно завладели имуществом.
- Поскольку в действительности помещение является коммунальной собственностью, возвращать его общине начали представители прокуратуры Киева.
Правоохранители смогли доказать в суде, что документы мошенников были поддельными, поэтому государственная регистрация права собственности злоумышленников была отменена. Исковые требования служители Фемиды удовлетворили в полном объеме, а недешевое помещение оказалось в собственности общины.
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