Очевидцы происшествия утверждают, что управление владелицы иномарки было крайне неадекватным. На участке проезжей части на мосту Патона машина женщины начала вихлять, после чего врезалась в ограду.

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В результате ДТП авто перевернулось и получило немалые повреждения.

Почти рекордное состояние опьянения



Полицейские составили протокол в отношении владелицы Nissan / Фото "Киев Оперативный"

Сама водитель Nissan от аварии чудом не пострадала. Полицейские и очевидцы при общении с ней увидели явные признаки алкогольного опьянения.

От проверки на драгере женщина не отказалась. Прибор показал 3,4 промилле. В градации степеней алкогольного опьянения такие показатели приравнивают к состоянию общего наркоза.

Как вообще владелица иномарки смогла сесть за руль и стоять на ногах, неизвестно.

На месте происшествия работали медики скорой и патрульные. Помощь врачей не понадобилась. Полицейские же составили в отношении водительницы протокол о совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения.



Владелица Nissan находилась в состоянии крайне сильного алкогольного опьянения / Фото "Киев Оперативный"

Если женщину признают виновной в нарушении правил дорожного движения, ее могут лишить прав на год, а также оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Смотрите видео с места аварии на мосту Патона: