Мотоциклист погиб на месте аварии, а легковушка получила тотальные повреждения. На месте происшествия работали медики скорой и следователи полиции.
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Врачам пришлось лишь констатировать смерть владельца Honda. Водитель легковушки чудом не пострадал.
Мог ехать на красный
Ремонтировать Hyundai может быть нецелесообразно / Фото "Киева оперативного"
- По предварительным данным, мотоциклист перед столкновением ехал с очень серьезным превышением скорости. Пилот летел быстрее 130 километров в час.
- По словам водителя Hyndai, он поворачивал из левой полосы и включенным указателем поворота. При этом фару мотоцикла не было видно даже на горизонте.
- Вероятно, мотоциклист пролетел на красный сигнал светофора.
Столкновение было очень мощным / Фото "Киева оперативного"
Следователи задокументировали все обстоятельства ДТП. По факту гибели мужчины начато уголовное производство. Инцидент квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.
Известно, что погибшему было 43 года.
Смотрите видео с водителем Hyundai, у которого влетел мотоцикл: