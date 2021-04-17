В столице, на улице Елены Телиги патрульные обнаружили мотоциклиста, который закрыл номерной знак женским бельем. Мужчину оштрафовали на 850 гривен.

Патрульные рассказали, что почти ежедневно выявляют водителей, которые скрывают свой номерной знак на авто: закрашивают, клеят пленки и другие вещи.

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В столице мотоциклист оригинально скрыл номерной знак

Мотоциклист, которого заметили инспекторы на улице Елены Телиги, все же сумел удивить. Табличку с номерным знаком заслоняло женское белье,

– говорится в сообщении.

Мужчина уверял патрульных, что не знает, как этот интимный предмет гардероба оказался на номере. Однако предположил, что его могло надуть ветром".

Патрульные выписали ему штраф

Избежать ответственности мотоциклисту не удалось. Патрульные вынесли на водителя постановление по статье об управлении транспортом с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не отвечающим требованиям стандартов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 850 гривен.