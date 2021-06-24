Журналисты издания BIG KYIV выяснили, что территория у озера Вырлицы может стать ландшафтным заказником местного значения общей площадью 98 га.

Издание отметило, что побережье озера сегодня сильно запущено. Нет оборудованных подходов к воде, да и сама вода опасна для экологии. Ведь рядом работает мусоросжигательный завод "Энергия", в связи с чем купание в озере запрещено.

Для реализации плана по сооружению ландшафтного заказника (охраняемая зона, которая создается для восстановления или же сохранения особо ценных или эталонных природных комплексов) необходимы финансы. Таким образом, из городского бюджета должны быть выделены средства на благоустройство территории. Речь идет о сотнях миллионов гривен, которые сегодня выделить сложно, учитывая экономический кризис, пандемию и финансирование местного здравоохранения.

Рядом с озером компания "Мрия-Инвест" арендует земельный участок, на котором планирует возвести ТРЦ, а также благоустроить берег озера. Компания с оптимизмом восприняла проект депутатов по созданию парковой зоны.

В компании отметили, что готовы присоединиться к доработке проекта. "Мы бы хотели, чтобы местная власть услышала, что мы настроены конструктивно, в интересах города и его жителей. Сейчас только за аренду земельных участков у озера мы в год платим до 15 миллионов гривен в бюджет Киева. Благодаря нашему проекту, в столице будет дополнительно создано около 7-10 тысяч рабочих мест. Это серьезные инвестиции, поэтому мы готовы искать компромисс со всеми участниками процесса", – говорит директор ООО "Мрия-Инвест" Наталья Науменко.