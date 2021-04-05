Медицинская система Киева близка к коллапсу. Это произойдет, если ситуация с коронавирусом и в дальнейшем будет ухудшаться.

Ранее в столице госпитализировали 2 пациентов с коронавирусом из 10 больных. Теперь – 7 из 10. Об этом заявил мэр Киеве Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Кличко не исключил введения комендантского часа в Киеве и назвал условия для этого

Что будет дальше

Кличко не исключил вероятность введения чрезвычайного положения.

Мы очень близко подошли к ситуации, когда у нас может произойти коллапс медицинской системы...Если цифры сейчас будут зашкаливать, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению,

– подчеркнул мэр.

Однако он напомнил, что чрезвычайное положение вводит правительство.

Обратите внимание! Если чрезвычайное положение таки введут, то вместе с ним в Киеве могут ввести комендантский час.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве