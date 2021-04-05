В Киеве может произойти коллапс медицинской системы, – Кличко
Медицинская система Киева близка к коллапсу. Это произойдет, если ситуация с коронавирусом и в дальнейшем будет ухудшаться.
Источник:24 канал
Ранее в столице госпитализировали 2 пациентов с коронавирусом из 10 больных. Теперь – 7 из 10. Об этом заявил мэр Киеве Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.
Важно Кличко не исключил введения комендантского часа в Киеве и назвал условия для этого
Что будет дальше
Кличко не исключил вероятность введения чрезвычайного положения.
Мы очень близко подошли к ситуации, когда у нас может произойти коллапс медицинской системы...Если цифры сейчас будут зашкаливать, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению,
– подчеркнул мэр.
Однако он напомнил, что чрезвычайное положение вводит правительство.
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве
- В Киеве с 5 апреля усилили карантин. Общественный транспорт перевозит людей по спецпропускам, а детские садики – закрыты.
- Все из-за сложной эпидемической ситуации в городе. По состоянию на 2 апреля в столичных больницах было занято 84% коек с кислородом.
- За сутки 4 апреля в Киеве диагностировали 458 случаев болезни и сделали 130 прививок.
- Локдаун в Киеве ввели еще 20 марта. Затем область перешла в красную зону карантина. Кстати, в Киевсовете тоже решили проводить заседания онлайн.
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