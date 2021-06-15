Страшную находку обнаружила работница ЖЭКа. Свидетели происшествия отмечают, что вонь, которая доносилась на улицу и в подъезд, была настолько невыносима, ​​что следователи не могли зайти внутрь, чтобы осмотреть тело.

Другой случай В Киеве мужчина умер во время тренировки в SportLife

Что сказали в полиции

Якобы это мужчина. Кто-то сбросил его в мусоропровод несколько дней назад. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства – очевидно, что произошло убийство.

Труп отправили для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Тело было завернуто в ковер,

– сообщили в полиции Шевченковского района.

О находке пишут и в соцсетях.

Другие трагические новости