В Киеве в мусоросборнике нашли труп в ковре: тело лежало там 5 дней

В Киеве 15 июня на улице Шулявской, 15 нашли труп, который завернули в ковер и сбросили в мусоропровод. Тело пролежало в подвале как минимум 5 суток.
Страшную находку обнаружила работница ЖЭКа. Свидетели происшествия отмечают, что вонь, которая доносилась на улицу и в подъезд, была настолько невыносима, что следователи не могли зайти внутрь, чтобы осмотреть тело.
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Что сказали в полиции
Якобы это мужчина. Кто-то сбросил его в мусоропровод несколько дней назад. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства – очевидно, что произошло убийство.
Труп отправили для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Тело было завернуто в ковер,
– сообщили в полиции Шевченковского района.
О находке пишут и в соцсетях.
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