Масштабная авария произошла утром 22 января на Лукьяновской улице Шевченковского района Киева. Водитель мусоровоза не справился с управлением и влетел в 9 припаркованных легковушек.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, сообщили в сообществе dtp.kiev.ua.

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Хватит ли страховых выплат на то, чтобы рассчитаться с владельцами легковиков, неизвестно.

Нерасчищенная дорога



От неуправляемого мусоровоза получили повреждения 9 машин / Фото Киева оперативного

Как утверждают очевидцы происшествия, водитель специального грузовика потерял управление машиной из-за гололеда.

Участок заезда во дворы между домами 79 и 81 коммунальщики не расчистили, поэтому на склоне мусоровоз потерял сцепление с дорогой.

В результате многотонная машина скатилась прямо в машины, которые оставили на ночь их владельцы.



Некоторые из пострадавших автомобилей стоят немалых денег / Фото Киева оперативного

По факту аварии правоохранители составили протокол о нарушении правил пользования транспортом. Если вину водителя мусоровоза признает суд, ему грозит штраф.

Смотрите видео с места масштабного ДТП с участием мусоровоза в Киеве: