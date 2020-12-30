В Киеве задержали ранее судимого мужчину, который хотел передать наркотики в СИЗО с помощью дрона. В пакетах были марихуана и таблетки.

Он планировал запустить квадрокоптер, перелететь забор СИЗО на Дегтяревской и доставить их своему товарищу. Но правоохранители это сделать не позволили. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Дрон у злоумышленника изъяли, как средство совершения преступления. Также забрали и 6 пакетиков с наркотиками.

Задержанный – ранее неоднократно судимый за совершение краж и недавно освободился из мест лишения свободы.

Похоже, что он снова вернется в тюрьму – ему грозит заключение до 10 лет.