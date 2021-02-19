В Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе в ночь на 19 февраля мужчина избил битой консьержку и забрал у нее обогреватель и мобильный. Его задержали – гулял с награбленным по ночной улице.

Все началось с того, что мужчина зашел в подъезд и сначала уговаривал консьержку впустить его в дом – она ​​открыла ему, потому что раньше видела, но пройти дальше не позволила.

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После того, как разговор не вышел, нападавший схватил биту и нанес удары женщине, потом забрал ее телефон, старенький обогреватель и скрылся.

Гулял по ночным улицам с обогревателем в руках

Пострадавшая вызвала полицию и правоохранителям удалось довольно быстро найти нападавшего. Он бродил по пустынным ночным улицам, а в руках носил отобранный обогреватель. Телефон и бита тоже были при нем.

Злоумышленника задержали и отвезли в СИЗО. Ему грозит тюрьма.