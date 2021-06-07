Об этом событии в квартире на бульваре Вацлава Гавела сообщили 7 июня. Правоохранители задержали 42-летнего злоумышленника.

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Что известно об этой трагедии

В полицию обратилась соседка убитого.

Когда правоохранители с врачами прибыли, мужчина уже был мертв.

Следователи установили, что в ходе драки арендатор нанес несколько ударов.

Он бил своего арендодателя по голове и туловищу.

Тело киевлянина направили на экспертизу.

А задержанному впоследствии объявили подозрение.

Задержанный по подозрению в убийстве арендодателя Киевлянин / Фото Нацполиции

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Квартира, где случилась эта трагедия: видео Нацполиции

Обратите внимание! В Кременчуге возле многоэтажки нашли тело 27-летнего мужчины. Правоохранители выяснили, что его убила знакомая, нанеся удар ножом. Впоследствии завернула тело в ковер и вынесла под дом.