Об этом событии в квартире на бульваре Вацлава Гавела сообщили 7 июня. Правоохранители задержали 42-летнего злоумышленника.

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Что известно об этой трагедии

  • В полицию обратилась соседка убитого.
  • Когда правоохранители с врачами прибыли, мужчина уже был мертв.
  • Следователи установили, что в ходе драки арендатор нанес несколько ударов.
  • Он бил своего арендодателя по голове и туловищу.
  • Тело киевлянина направили на экспертизу.
  • А задержанному впоследствии объявили подозрение.

Кримінал Вбиство Київ Поліція Криміналісти Побив до смертіЗадержанный по подозрению в убийстве арендодателя Киевлянин / Фото Нацполиции

Какое наказание ему грозит

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Квартира, где случилась эта трагедия: видео Нацполиции