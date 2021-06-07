Об этом событии в квартире на бульваре Вацлава Гавела сообщили 7 июня. Правоохранители задержали 42-летнего злоумышленника.
К теме Разыскивали 23 года: в Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве
Что известно об этой трагедии
- В полицию обратилась соседка убитого.
- Когда правоохранители с врачами прибыли, мужчина уже был мертв.
- Следователи установили, что в ходе драки арендатор нанес несколько ударов.
- Он бил своего арендодателя по голове и туловищу.
- Тело киевлянина направили на экспертизу.
- А задержанному впоследствии объявили подозрение.
Задержанный по подозрению в убийстве арендодателя Киевлянин / Фото Нацполиции
Какое наказание ему грозит
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Квартира, где случилась эта трагедия: видео Нацполиции