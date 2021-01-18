Мужчине, который 17 января жестко избил щенка и выбросил его на мороз грозит уголовная ответственность. В полиции сообщили, что дело уже открыто.

Живодер заплатит штраф или ему изберут другое наказание – арест или ограничение свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Правоохранители пишут, что дело возбуждено по факту жестокого обращения с животным.

Подробности

Мужчина 1987 года рождения поиздевался над щенком, которого он сам взял на улице несколько недель назад.

Видео избиения попало в социальные сети – его сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел в подъезде дома 7б на улице Бульварно-Кудрявской – это Шевченковский район.

Щенка несколько часов искали неравнодушные жители столицы. Впрочем, как стало известно впоследствии, его подобрали соседи живодера.

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Также в сеть попало видео, где этот господин оправдывается перед людьми за свой жестокий поступок. Мужчина подчеркнул, что погорячился и "перегнул палку".

Этот мужчина избил щенка и уже жалеет об этом: смотрите видео

Собаку обследовали ветеринары – к счастью тяжелых травм она не получила.

Щенок попал к этой доброй девушке.

Как накажут живодера

Несмотря на то, что бывший владелец собаки уже жалеет о своем поступке, его все равно накажут. Ему грозит штраф – от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Или арест на срок до 6 месяцев. Самое суровое наказание – ограничение свободы на срок до 3-х лет.