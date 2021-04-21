Предлагал помощь с работой: в Киеве мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку
По подозрению в совершении тяжкого преступления полицейские задержали 32-летнего уроженца Николаевщины. Мужчине инкриминируют изнасилование и ограбление молодой девушки.
Источник:полиция Киева
О совершенном преступлении правоохранители узнали от самой потерпевшей. Девушка вызвала полицию и сообщила, что ее ограбил и изнасиловал новый знакомый. Произошел инцидент на улице Железнодорожной.
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Злоумышленник, как утверждает женщина, отобрал у нее деньги и мобильный телефон.
Что известно об изнасиловании 19-летней киевлянки
- Как выяснили правоохранители, преступление якобы совершил мужчина, с которым девушка недавно познакомилась. Он предложил помочь ей с трудоустройством.
- Во время встречи обидчик будто кинулся на девушку и изнасиловал ее. Закончив с сексуальным насилием, мужчина забрал у нее из сумочки драгоценности, после чего скрылся.
- Через несколько часов после изнасилования злоумышленника задержали.
Вероятным насильником оказался 32-летний уроженец Николаева, который ранее имел проблемы с законом.
Теперь мужчине инкриминируют совершение изнасилования и грабежа. Если суд признает его виновным, злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Ему сообщили о подозрении. Вскоре служители Фемиды будут выбирать для мужчины меру пресечения.
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