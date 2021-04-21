По подозрению в совершении тяжкого преступления полицейские задержали 32-летнего уроженца Николаевщины. Мужчине инкриминируют изнасилование и ограбление молодой девушки.

О совершенном преступлении правоохранители узнали от самой потерпевшей. Девушка вызвала полицию и сообщила, что ее ограбил и изнасиловал новый знакомый. Произошел инцидент на улице Железнодорожной.

Смотрите также Попытка изнасилования в поезде Анастасии Луговой: дело могут закрыть из-за смерти нападающего

Злоумышленник, как утверждает женщина, отобрал у нее деньги и мобильный телефон.

Что известно об изнасиловании 19-летней киевлянки

Как выяснили правоохранители, преступление якобы совершил мужчина, с которым девушка недавно познакомилась. Он предложил помочь ей с трудоустройством.

Во время встречи обидчик будто кинулся на девушку и изнасиловал ее. Закончив с сексуальным насилием, мужчина забрал у нее из сумочки драгоценности, после чего скрылся.

Через несколько часов после изнасилования злоумышленника задержали.

Вероятным насильником оказался 32-летний уроженец Николаева, который ранее имел проблемы с законом.

Теперь мужчине инкриминируют совершение изнасилования и грабежа. Если суд признает его виновным, злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Ему сообщили о подозрении. Вскоре служители Фемиды будут выбирать для мужчины меру пресечения.