В Киеве мужчина решил поэкспериментировать и натянул на свой половой орган гайку. Самостоятельно снять ее он не смог и ему на помощь пришли спасатели.

Пострадавшего госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Однако, медики не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой.

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Все прошло удачно

На помощь врачам пришли работники КАСС, ведь спасение этой части тела требует специального оборудования, аккуратности и ювелирной точности.

Все прошло удачно. Спасатели и медики остались довольны проделанной работой, а пострадавший не получил ни царапины,

– отметили спасатели.

Они также призвали быть осторожными и не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.

В то же время подчеркнули, что, конечно, всегда выручат, но обстоятельства могут быть совсем разными.