В Киеве мужчина натянул на свой половой орган гайку: ее снимали спасатели и медики
В Киеве мужчина решил поэкспериментировать и натянул на свой половой орган гайку. Самостоятельно снять ее он не смог и ему на помощь пришли спасатели.
Источник:КАСС "Киевская служба спасения"
Пострадавшего госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Однако, медики не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой.
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Все прошло удачно
На помощь врачам пришли работники КАСС, ведь спасение этой части тела требует специального оборудования, аккуратности и ювелирной точности.
Все прошло удачно. Спасатели и медики остались довольны проделанной работой, а пострадавший не получил ни царапины,
– отметили спасатели.
Они также призвали быть осторожными и не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.
В то же время подчеркнули, что, конечно, всегда выручат, но обстоятельства могут быть совсем разными.
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