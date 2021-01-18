Владельца щенка, который ногами избил животное во время выхода на прогулку, пытаются разыскать неравнодушные киевляне. Собаку же мужчина выбросил на улицу.

Ужасный инцидент, связанный с жестоким обращением с животным, произошел в подъезде дома 7Б на улице Бульварно-Кудрявской. Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

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Видео издевательств мужчины над щенком сняли камеры видеонаблюдения.

Что известно об избиении собаки мужчиной в Киеве

Как видно на записи, мужчина, который вышел из квартиры, вел щенка на поводке.

Владелец несколько раз со всего размаху ударил собаку ногой.

После этого, как утверждают соседи злоумышленника, он выбросил собаку на улицу.

Щенка несколько часов искали неравнодушные жители столицы. Впрочем, как стало известно впоследствии, его подобрали соседи живодера.

По предварительным данным, полицейские, которых вызвали на место инцидента, составили в отношении нарушителя админпротокол, по которому ему грозит штраф.

Смотрите видео избиения щенка мужчиной в Киеве (18+):