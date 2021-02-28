В Киеве 28 февраля мужчина пришел домой с ножевым ранением. Он потерял сознание прямо в коридоре.

Пока медики пытались спасти жизнь мужчины, но он умер.

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Что известно об инциденте

Объяснить родным, что произошло, мужчина не успел. Поскольку у него была ножевая рана в животе, вероятно, это было убийство.

Известно, что мужчине было около 34 лет. У него осталось двое маленьких детей.

Инцидент произошел на улице Любомира Гузара. На место выехала полиция, криминалисты и кинологи.

Заметим, в киевском метро 28 февраля мужчина упал с платформы на колею. Это произошло на станции "Майдан Незалежности".

Обратите внимание! В полиции в комментарии 24 каналу рассказали, что сейчас выясняют информацию. Детали обещают сообщить позже.