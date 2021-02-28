Осталось двое детей: в Киеве мужчина с ножевым ранением умер прямо дома
В Киеве мужчина с ножевым ранением скончался прямо дома / shutterstock
В Киеве 28 февраля мужчина пришел домой с ножевым ранением. Он потерял сознание прямо в коридоре.
Источник:dtp.kiev.ua
Пока медики пытались спасти жизнь мужчины, но он умер.
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Что известно об инциденте
- Объяснить родным, что произошло, мужчина не успел. Поскольку у него была ножевая рана в животе, вероятно, это было убийство.
- Известно, что мужчине было около 34 лет. У него осталось двое маленьких детей.
- Инцидент произошел на улице Любомира Гузара. На место выехала полиция, криминалисты и кинологи.
Заметим, в киевском метро 28 февраля мужчина упал с платформы на колею. Это произошло на станции "Майдан Незалежности".
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