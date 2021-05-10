К полицейским Киева поступило сообщение о пожаре на балконе в одном из домов на улице Туполева.
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Детали устроенной мужчиной пожара
По указанному адресу немедленно прибыли экипажи спасателей, патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи.
По словам заместителя начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Василий Зарубенко, правоохранители опросили свидетелей и провели первоочередные следственные действия.
Мы выяснили, что между супругами возник конфликт. После чего, мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял зажигалку и поджег вещи на балконе,
– отметил Зарубенко.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Что грозит мужчине за поджог
- Полиция задержала мужчину, он ранее уже был судим за совершение грабежей.
- По данному факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
- Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.