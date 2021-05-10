К полицейским Киева поступило сообщение о пожаре на балконе в одном из домов на улице Туполева.

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Детали устроенной мужчиной пожара

По указанному адресу немедленно прибыли экипажи спасателей, патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи.

По словам заместителя начальника отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Василий Зарубенко, правоохранители опросили свидетелей и провели первоочередные следственные действия.

Мы выяснили, что между супругами возник конфликт. После чего, мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял зажигалку и поджег вещи на балконе,

– отметил Зарубенко.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Что грозит мужчине за поджог

Полиция задержала мужчину, он ранее уже был судим за совершение грабежей.

за совершение грабежей. По данному факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Обратите внимание! На Львовщине 27 марта вспыхнул всепоглощающий пожар в доме, в результате которого почти полностью сгорел. Правоохранители установили, что дом поджег 55-летний житель Дрогобыча после ссоры с сожительницей.